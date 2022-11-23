عاجل- مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار بـ فيرجينيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، إن "حادث إطلاق النار وقع بمتجر وول مارت، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".

وأضافت أن الضباط دخلوا المتجر واكتشفوا عدة قتلى وجرحى، دون تقديم مزيد من التفاصيل، معربة عن اعتقادها بأن مطلق النار كان من بين القتلى، بحسب القناة الإخبارية.