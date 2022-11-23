زعيم حزب العمال البريطاني يؤكد عدم عودة البلاد لسوق موحد أو اتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - أكد زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن حزب العمال البريطاني لن يعيد المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ما يعني عدم عودتها لسوق موحد أو اتحاد جمركي.

جاء ذلك في كلمة ستارمر أمام مؤتمر اتحاد الصناعة البريطاني، ردًا على سؤال حول تزايد أعداد المهاجرين وموقفه من ذلك الأمر، وفقًا لما نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.

وقال زعيم حزب العمال: "بدأت بالنظر إلى ما يقود الأرقام لتزايد أعداد المهاجرين، فإن كان ذلك بسبب فشل المهارات، فنحن بحاجة لتلبية الاحتياجات في مجال المهارات"، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي لانخفاض نسبة الهجرة في المناطق التي تعتمد على العمالة الأجنبية.

ولفت إلى أن ذلك لن يكبح الشركات في المملكة المتحدة التي تحتاج لعمالة أجنبية من الخارج مثل تلك التي تحتاج لخبراء في التكنولوجيا المبتكرة.

وأضاف ستارمر: "إن الحكومة البريطانية تسببت في أضرار اقتصادية هائلة للبلاد، لقد وضعت مواردنا المالية العامة في موقف خطير، إذ أهدرنا فرصة تحويل إمكاناتنا في عصر أسعار الفائدة المنخفضة ما أدى لاقتصاد بأسس ضعيفة".

وفيما يتعلق برأيه حول "النموذج السويسري" لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"بريكست"، شدد زعيم حزب العمال البريطاني على أنه لن يعيد بلاده للسوق الموحد أو الاتحاد الجمركي، قائلا إن "الترتيبات الراهنة يمكن أن تعمل بشكل أفضل، فالوضع الحالي لا يصب في صالح الأعمال التجارية أو للصادرات أو للنمو".

وتابع زعيم حزب العمال البريطاني: "علينا أن نجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ناجحًا، حصلنا على اتفاق مع الحكومة، لكنه لا يعمل جيدًا ويعيق العمل والنمو، وهناك أشياء يتعين علينا فعلها لمعالجة ذلك، فبروتوكول أيرلندا الشمالية يحتاج لإجابة واقعية"، مؤكدًا حاجة المملكة المتحدة لتقليل الحواجز التجارية من خلال إبداء الرغبة في الحاجة لمعايير عالية دون تعارض في ذلك.