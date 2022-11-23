دميتري بيسكوف: بوتين ولوكاشينكو سيجتمعان على هامش قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على هامش القمة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي المقرر انطلاقها غدًا الأربعاء في العاصمة الأرمينية يريفان.

وقال المتحدث الروسي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس الروسية عندما سُئل عما إذا كان من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين بوتين ولوكاشينكو في يريفان- "إن الجانبين ستتاح لهم الفرصة للتحدث على هامش القمة".

يُشار إلى أن الرئيس البيلاروسي أعرب، في أواخر أكتوبر الماضي، أنه يعتزم الاجتماع ببوتين في المستقبل القريب، وفي 8 نوفمبر، أجرى لوكاشينكو وبوتين مباحثات هاتفية ناقشا خلالها قضايا التعاون الروسي البيلاروسي وقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة.

يُذكر أيضًا أن الخدمة الصحفية للكرملين أعلنت في وقت سابق أن قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستستعرض الاتجاهات الرئيسية للتفاعل في إطار المنظمة والمشكلات الدولية والإقليمية ذات الصلة.