الأمم المتحدة: 16 ألفا و784 ضحية مدنية جراء العملية العسكرية في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عدد ضحايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي وحتى أمس الأحد، بلغ 16 ألفا و784 ضحية مدنية.

وأضاف المكتب الأممي- في بيان، أن عدد القتلى في منطقة لوجانسك ودونيتسك بلغ حتى الآن 3 آلاف و939 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 5 آلاف و338 جريحا.

وأشار إلى أن عدد القتلى في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية بلغ 3 آلاف و490 قتيلا، و3 آلاف و815 جريحا، أما في الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية والجماعات المتحالفة معها فبلغ عدد القتلى 449 قتيلا إضافة إلى 1523 جريحا، في حين بلغ عدد القتلى في مناطق أخرى كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الضحايا (ومنها كييف وشيركاسى وشيرينهيف وخاركيف وخيرسون وغيرها) فبلغ 2656 قتيلا، وعدد الجرحى 4 آلاف و815 جريحا.