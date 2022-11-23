رؤساء وزراء مجموعة ”فيشجراد” يجتمعون لمناقشة قضايا مشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - قرر رؤساء وزراء دول مجموعة فيشجراد، التي تضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا والمجر، عقد لقاء الخميس المقبل لمناقشة عدد من القضايا الهامة.

وذكر مكتب الحكومة بالتشيك - وفقًا لراديو (براغ الدولي) أن رئيس الوزراء بيتر فيالا سيناقش مع نظرائه الأربعة بـ"كوشيتسه" في سلوفاكيا قضايا أمن الطاقة والأزمة في أوكرانيا وعدد من التحديات الحالية من بينها الهجرة.

ويعد الاجتماع هو الأول على مستوى رؤساء الحكومات الذي يعقد خلال رئاسة سلوفاكيا للمجموعة، وتستمر رئاستها حتى يوليو المقبل ثم تتسلمها التشيك لمدة 12 شهرًا.