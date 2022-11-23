عاجل- انفجار بـ مدخل القدس.. وأنباء عن وقوع إصابات

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن 2 من المصابين بانفجار مدخل القدس فى حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت فى المكان.

ووفقا للقناة الإخبارية، فإن شرطة الاحتلال أغلقت عددا من مداخل مدينة القدس.