عاجل- انفجار بـ مدخل القدس.. وأنباء عن وقوع إصابات

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، فإن 2 من المصابين بانفجار مدخل القدس فى حالة خطيرة، مشيرة إلى أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت فى المكان.
ووفقا للقناة الإخبارية، فإن شرطة الاحتلال أغلقت عددا من مداخل مدينة القدس.
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