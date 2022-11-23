مقتل 14 شخصا فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وكالة فرانس برس أن 14 شخصا على الأقل، من بينهم 8 مدنيين يؤازرون الجيش، لقوا مصرعهم شمال بوركينا فاسو، فى هجومين منفصلين شنهما مسلحون متشددون.





ولفتت فرانس برس نقلا عن مصدر أمنى، إلى إن مسلحين هاجموا قرية سافى وسط شمال بوركينا فاسو فى ساعة مبكرة من صباح أمس الأول الإثنين. وأشار إلى أن الهجوم استهدف متطوعى الدفاع عن بوركينا والذين خسروا 8 من عناصرهم وأصيب آخرون.

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