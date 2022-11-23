العالم اليوم - انفجار مدو عند مدخل مدينة القدس.. جرحى واستنفار أمني كبير

انتم الان تتابعون خبر انفجار مدو عند مدخل مدينة القدس.. جرحى واستنفار أمني كبير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الأربعاء، أن انفجارا وقع بالقرب من محطة حافلات عند مدخل القدس أدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الانفجار وقع نتيجة عبوة ناسفة زرعت في المكان. لكن الشرطة لم تؤكد التقرير وقالت إن التحقيقات مستمرة.

وأشارت خدمة الإسعاف إلى أنه لم ترد تقارير فورية عن وفيات، لكن اثنين على الأقل من الجرحى أصيبا بجروح خطيرة.

وأفادت أنباء بانفجار عبوة ناسفة في حقيبة كانت موضوعة عند إحدى محطات الحافلات بالقدس الغربية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حطاما متناثرا في موقع الانفجار، الذي طوّقته خدمات الطوارئ.

وجاء الانفجار بعد أشهر من التوتر في الضفة الغربية المحتلة بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي حملة أمنية في أعقاب سلسلة من الهجمات القاتلة في إسرائيل.