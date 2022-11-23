العالم اليوم - قتلى بإطلاق نار داخل وول مارت في فرجينيا

انتم الان تتابعون خبر قتلى بإطلاق نار داخل وول مارت في فرجينيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - قالت بلدية مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا إن إطلاق نار في أحد متاجر وول مارت في المدينة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أسفر عن سقوط عدة قتلى، وإن المهاجم لقي حتفه.

وكتبت مدينة تشيسابيك على تويتر: "تؤكد شرطة تشيسابيك وقوع حادث إطلاق نار أدى إلى سقوط وفيات في وول مارت في سامز سيركل. الشخص الذي أطلق النار لقي حتفه".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى لا يزال غير واضح، لكن ما لا يزيد عن 10 أشخاص لقوا حتفهم.

ولم ترد وول مارت وشرطة تشيسابيك على الفور على طلب من رويترز للتعليق.