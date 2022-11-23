جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن التخفيض سيتم عن طريق تقليص التدفق إلى خط الأنابيب الذى يمر عبر أوكرانيا.
وأضافت الشركة الروسية أن "الغاز المخصص لمولدوفا محتجز فى أوكرانيا، لذا سوف تخفض الإمدادات إلى خط أنابيب "سودزا" لحساب الفرق، مشيرة إلى أن حجم الغاز الذى توفره شركة "جازبروم" لشركة "سودزا جى آى اس" لنقله إلى مولدوفا عبر أراضى أوكرانيا يتجاوز الحجم المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن عزمها تخفيض إمدادات الغاز إلى أوروبا فى هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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