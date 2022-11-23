روسيا تعلن عزمها تخفيض إمدادات الغاز إلى أوروبا فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن التخفيض سيتم عن طريق تقليص التدفق إلى خط الأنابيب الذى يمر عبر أوكرانيا.

وأضافت الشركة الروسية أن "الغاز المخصص لمولدوفا محتجز فى أوكرانيا، لذا سوف تخفض الإمدادات إلى خط أنابيب "سودزا" لحساب الفرق، مشيرة إلى أن حجم الغاز الذى توفره شركة "جازبروم" لشركة "سودزا جى آى اس" لنقله إلى مولدوفا عبر أراضى أوكرانيا يتجاوز الحجم المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا.