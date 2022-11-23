العالم اليوم - معهد البترول: مخزونات الخام الأميركي تهبط بأكثر من التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 06:22 صباحاً - هبطت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية بواقع 4.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من نوفمبر الجاري، بحسب بيانات معهد البترول.

وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد البترول الأميركي، فقد انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 450 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين زاد مخزون المقطرات 1.1 مليون برميل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع مخزونات الخام الأميركي بواقع 2.2 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بنحو مليون برميل، بعد أن هبطت بنحو 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنحو 1 بالمئة عند 88.36 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الأمريكي 1.1 بالمئة ليسجل 80.95 دولار.

ومن المقرر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر بالتزامن مع خطة مجموعة السبع التي ستسمح لمقدمي خدمات الشحن بالمساعدة في تصدير النفط الروسي، ولكن فقط بأسعار منخفضة محددة.