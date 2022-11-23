استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تمهيدًا لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف" احتفالا بأحد الأعياد اليهودية.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب الشهيد هو أحمد أمجد شحادة ويبلغ من العمر، 16 عاما، وتم اغتياله بالرصاص الحي في القلب. وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن هناك 4 شبان آخرين أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم بصورة حرجة في البطن، كما أصيب شاب بقنبلة صوت في الرأس. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، تمهيدا لاقتحام المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في المنطقة.

واستهدفت قوات الاحتلال سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص الحي.

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