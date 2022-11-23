مطلب عاجل لـ بيلاروسيا من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكى، عن أمله فى أن تُسهم قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعى، المقرر عقدها فى يريفان فى تحسين الدور الذى تقوم به المنظمة، داعيًا الدول الأعضاء فى المنظمة إلى السعى لتحقيق مستوى من الشراكة والتضامن، الذى يجعل من الممكن ضمان الأمن بين دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى.





وقال ماكى، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية: "إننا بحاجة إلى أن نرى عددًا من هياكل ومنظمات التكامل الأخرى، الإقليمية والدولية، تأخذ منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى عين الاعتبار، لهذه الغاية، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التضامن داخل منظمتنا حتى نتمكن من ضمان الأمن داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعى". كما أشار كبير دبلوماسيى بيلاروسيا إلى أن أعضاء المنظمة لديهم الآن "الكثير من المظالم مع بعضهم البعض".. مؤكدًا أنه "يجب أن نتحدث عن ذلك بصراحة وصدق كما يفعل الأصدقاء الحقيقيون، بهذه الطريقة فقط يمكننا تحقيق أهدافنا". وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعى كلًا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وتتولى أرمينيا رئاسة المنظمة هذا العام، وسيتم نقل الرئاسة إلى بيلاروسيا العام المقبل.

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