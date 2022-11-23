نواب الشيوخ الأمريكى يطالبون بايدن بمنح أوكرانيا طائرات مسيرة

جدة - نرمين السيد - حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن على إعادة النظر فى قرار عدم منح أوكرانيا طائرات بدون طيار متقدمة، قائلة إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد كييف فى الاحتفاظ بأراضيها واكتساب زخم فى ساحة المعركة.





وفى رسالة بتاريخ 22 نوفمبر إلى وزير الدفاع لويد أوستن، حث 16 من أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة على منح أوكرانيا طائرات بدون طيار مسلحة من طراز إم كيو 1 سى، أو جراى إيجلز، وهى طائرات بدون طيار متوسطة الارتفاع يمكنها الطيران لأكثر من 24 ساعة، بحسب صحيفة "وول ستريت". وكتب النواب: "إن الجانب الإيجابى طويل المدى لتزويد أوكرانيا بطائرة إم كيو 1 سى، مهم ولديه القدرة على قيادة المسار الاستراتيجى لصالح أوكرانيا".

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