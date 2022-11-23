البريطانيون فى مأزق بسبب إضراب العاملين فى القطارات خلال فترة الأعياد

تأتى الاضرابات بسبب الوظائف والأجور حيث سيضرب أكثر من 40 ألف عضو فى اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل عبر شبكة السكك الحديدية و14 شركة تشغيل قطارات قبل عيد الميلاد وأوائل العام المقبل، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
وسيكون هناك أيضًا حظر على العمل الإضافى عبر السكك الحديدية من 18 ديسمبر حتى 2 يناير.
وقال بيان صادر عن النقابة: "رغم كل الجهود التى بذلها مفاوضونا، من الواضح أن الحكومة تتدخل بشكل مباشر فى محاولاتنا للتوصل إلى تسوية".
وأضاف: "مع ذلك، فشلت محاولات شركة "نيتورك ريل" فى تقديم عرض محسن للوظائف والأجور لأعضائنا خلال الأسبوعين الأخيرين من المحادثات".
بدوره، قال ميك لينش، الأمين العام للنقابة: "هذه الجولة الأخيرة من الإضرابات ستظهر مدى أهمية أعضائنا لحكومة هذا البلد، وسوف ترسل رسالة واضحة مفادها أننا نريد صفقة جيدة بشأن الأمن الوظيفى والأجور لأعضاء النقابة".
واضاف: "كنا منطقيين ولكن من المستحيل ايجاد تسوية تفاوضية فى الوقت الذى تتولى فيه الحكومة رئاسة هذه المحادثات".
وعن سبب عزمه الإضراب، قال لينش: "أرباب العمل فى حالة من الفوضى ويقولون أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين، أحيانًا فى نفس الوقت".
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