العالم اليوم - بعد رحيل رونالدو.. "مفاجأة مدوية" من مُلاك مانشستر يونايتد

انتم الان تتابعون خبر بعد رحيل رونالدو.. "مفاجأة مدوية" من مُلاك مانشستر يونايتد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 02:23 صباحاً - أعلن مُلاك مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان، الثلاثاء، أنهم مستعدون لبيع النادي الذي يكافح لاستعادة أمجاده.

ماذا قال بيان النادي؟

• "مجلس الإدارة سينظر في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي أو البيع أو الصفقات الأخرى التي تشمل الشركة".

• "سيشمل ذلك تقييم العديد من المبادرات لتحسين النادي، بما في ذلك إعادة تطوير الاستاد والبنية التحتية، وتوسيع العمليات التجارية للنادي على نطاق عالمي".

• "ذلك من أجل تعزيز النجاح طويل الأمد لفرق الرجال والسيدات والأكاديمية، وتحقيق الفوائد للجماهير وأصحاب المصالح الآخرين".

وتملك عائلة غلايزرز الأميركية النادي منذ عام 2005، لكن شاب عهدها تراجع مردود الفريق كرويا لا سيما في السنوات التسع الأخيرة، واحتجاجات المشجعين المتكررة.

ويأتي البيان بعد ساعات من إعلان الفريق رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو "باتفاق متبادل وبأثر فوري".

وسبق أن شن رونالدو في مقابلة تلفزيونية مدوية الأسبوع الماضي، هجوما عنيفا على المُلاك، زاعما أنهم "لا يهتمون" بالنجاح الرياضي للفريق وأن النادي لم يطور البنية التحتية على مدى السنوات، مما مهّد لبداية نهايته في "أولد ترافورد".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 2013، في الموسم الأخير للمدرب الأسطوري الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون.