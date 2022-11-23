الرئيس التونسى يؤكد ضرورة تنظيم الانتخابات التشريعية فى موعدها المحدد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الذى سلمه التقرير العام حول استفتاء 25 يوليو 2022، والتقرير المالى للهيئة لعام 2021.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد أكد أيضا خلال اللقاء ضرورة أن تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملها باستقلالية تامة.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء الحملات الانتخابية للمرشحين فى الخارج، فيما تنطلق فى الداخل يوم المقبل، لتجرى انتخابات نواب الشعب (التشريعية) فى 17 ديسمبر المقبل.