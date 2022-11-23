جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الدراسات بالأهرام، إن هناك أكثر من تفسير للانسحاب الجزئى لروسيا من خيرسون، فالأول هو استعداد لتركيز العمليات العسكرية فى مناطق أخرى، وهى إحدى التفسيرات التى قدمت وهناك تفسير خاص بإعادة ترتيب أولويات من جانب روسيا فيما يتعلق بالمناطق التى ستحتفظ بها.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «هذا المساء» الذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن بعض التفسيرات تحدثت عن أن روسيا على استعداد للتنازل عن بعض المناطق فى إطار تسويات كبيرة مع أوكرانيا أو الولايات المتحدة وحلف الناتو، وحتى الآن لا توجد تفسيرات نهائية. وتابع مدير مركز الدراسات بالأهرام، أن روسيا تستند لخبرتها وتراهن دائما على العمليات طويلة المدى كما تفعل فى روسيا، «هناك تباين بين الحالتين السورية والأوكرانية منها طبيعة المسرح الذى تجرى فيه العمليات العسكرية، وطبيعة الخصوم الذين تتعامل معهم روسيا، ففى سوريا تعاملت مع تنظيمات لكن فى حالة أوكرانيا فهى تتعامل مع جيش نظامى، وتظل المدرسة العسكرية الروسية كما رآها العالم فى سوريا وأوكرانيا لديها خبرة وقوة واسعة».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايز فرحات يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» تفسيرات الانسحاب الروسى من خيرسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.