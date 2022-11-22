حاكم سيفاستوبول يعلن إسقاط 5 طائرات مسيرة فوق القرم

جدة - نرمين السيد - وقال الحاكم -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "حاولت طائرتان بدون طيار الاقتراب من محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية، ولكن دفاعاتنا الجوية تصدت لها وأسقطتها، ولكن الجيش الأوكرانى حاول مرة أخرى مهاجمة محطة بالاكلافا لتوليد الطاقة الكهربائية".

ونفى وقوع أضرار فى البنية التحتية المدنية، مشيرا إلى أن جميع القوات فى حالة تأهب.

وفى وقت لاحق، أعلن رازفوجايف أن الأسطول الروسى تصدى لهجمات ثلاث طائرات مسيرة أخرى فوق البحر الأسود وأسقطها جميعها.