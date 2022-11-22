بوتين: روسيا وكوبا تدافعان بشكل مشترك عن قيم الحرية والمساواة والعدالة

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال حفل إزاحة الستار عن نصب تذكارى للزعيم الكوبى الراحل فيدل كاسترو فى موسكو، حضره الرئيس الكوبى ميجيل دياز كانيل، "إن الصداقة بين روسيا وكوبا هى بمثابة تراث مشترك بين البلدين".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء تاس" الروسية.

وأضاف:"سنواصل بشكل مشترك تقوية اتحادنا والدفاع عن القيم العظيمة للحرية والمساواة والعدالة".

من جانبه، أكد الرئيس الكوبى أن كاسترو كانت تربطه علاقات وطيدة مع القادة السوفييت والروس، وأنه كان يقدر الدور الذى تقوم به موسكو فى السياسة العالمية، كما وصف تمثال كاسترو بأنه تقدير للصداقة بين البلدين.

يُشار إلى أن دياز كانيل وصل إلى موسكو أمس بدعوة من نظيره الروسى، كما أجرى مباحثات مع نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، ناقشا خلالها التعاون بين الحزب الشيوعى الكوبى وحزب روسيا الموحدة الحاكم فى روسيا.