«القاهرة الإخبارية»: توقعات سوق الأسهم الأمريكية أصابت المستثمرين بالإحباط

جدة - نرمين السيد - قال رامى جبر، مراسل القاهرة الإخبارية فى واشنطن، إن توقعات جولد مان ساكس عن سوق الأسهم الأمريكية أصابت المستثمرين بالإحباط حيث استقبلت الأسواق الأمريكية هذا التوقع بخيبة أمل كبيرة بسبب تمنيات من المستثمرين بأن يتعافى السوق مثلما تعافى خلال الفترة الماضية.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأسهم الأمريكية لم تتأثر كثيرا على مستوى الأرقام بل ارتفعت، "أما بالنسبة لمؤشر نازاك فانخفض قليلا بسبب تأثير بعض أسهم التكنولوجيا التى لديها بعض الاحتمالات فهناك حالة من الارتفاع الطفيف والمؤقت الذى حصل فى الأسواق الأمريكية خلال الفترة الماضية، نتيجة بيانات التضخم الأقل من المتوقع وانخفاض التضخم وآمال التعافى الاقتصادى، بالإضافة إلى غياب أى بيانات قادمة من البنك الفدرالى حول رفع أسعار الفائدة، وتتواصل حالة الترقب لبنك الاحتياطى الفدرالى فى الولايات والبنك الرئيسى كذلك". وتابع: "الجميع يترقب الحركة الاقتصادية بعد مرور أعياد الشكر، والتوقعات ألقت بظلال كئيبة على الأسواق الأمريكية، والجميع ينتظر ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية".

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