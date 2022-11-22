محلل سياسى أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا أضعف بكثير من بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذى تقدمه الإعلامية آية لطفى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التصريحات الروسية غير مقبولة، ولا تعنى أى سلام دائم، وعلينا أن ننظر إلى ما تريده روسيا لا ما تقوله روسيا، فهى تحتاج إلى فاصل فى ميادين القتال لأنها اضطرت للانسحاب من خيرسون جنوب أوكرانيا.
وتابع: "هذا الشتاء نرى القوات الروسية أضعف بكثير من بداية هذه الحرب، وما يريده الروس الآن هو فاصل فى المعارك، ومن طرف آخر فأوكرانيا تعتمد على النجاح فى هذه المنطقة، ونذكر فى مارس عندما بدأ الحديث عن صفقة الحبوب والتى وافقت روسيا عليها، وذلك بعد فشل المعارك".
واستطرد المحلل الأوكرانى أن أوكرانيا تعتمد على النجاح فى ميدان القتال لكن روسيا تحتاج توقفا لالتقاط الأنفاس وليس هدف هذا السلام الدائم.
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