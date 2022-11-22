العالم اليوم - فرنسا تعاقب أستراليا بعد "صدمة البداية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 11:20 مساءً - قست فرنسا على أستراليا وهزمتها 4-1، الثلاثاء، في أولى مبارياتهما بالمجموعة الرابعة من كأس العالم، بعد أن كان منتخب "الديوك" متأخرا بهدف مبكر أصاب جماهيره بالقلق لوقت قصير.

وتصدرت فرنسا المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم المنتخبان التونسي والدنماركي المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل منهما، وتتذيل أستراليا المجموعة من دون رصيد.

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