جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن صدمات تلو الأخرى، يستقبلها الاقتصاد العالمى دون فترة نقاهة فما لبس العالم أن بدأ فى التعايش مع جائحة كورونا حتى ابتلى بأزمة روسيا وأوكرانيا التى أصابته بالوهن ليستقبل بعدها ضائقة أخرى تلوح فى الأفق، وهى الانقسام التجارى العالمى بين الشرق والغرب.
وأضاف: "مؤخرا خرجت مديرة صندوق النقد الدولى، لتعبر عن تخوفها من تضرر الاقتصاد العالمى جراء الانقسام الذى قد يفصل العالم إلى كتلتين تجاريتين إحداهما فى الشرق وهى الصين، والأخرى غربا وهى الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع: "الانقسام التجارى قد يكبد الاقتصاد العالمى خسائر تقدر بنحو 1.5% من إجمالى ناتجه المحلى ما يعادل تريليونا و400 مليار دولار، وفقا لتقديرات مديرة الصندوق".
واستطرد: "مديرة الصندوق أوضحت أن الدول فى آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل الاحتياطات النقدية الكبيرة فى إشارة إلى أن دول الغرب قد كون الأكثر تأثرا بسبب الانقسام".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير لـ القاهرة الإخبارية.. كيف ينجو الاقتصاد العالمى من الانقسام التجارى؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.