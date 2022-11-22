تقرير لـ القاهرة الإخبارية.. كيف ينجو الاقتصاد العالمى من الانقسام التجارى؟

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن صدمات تلو الأخرى، يستقبلها الاقتصاد العالمى دون فترة نقاهة فما لبس العالم أن بدأ فى التعايش مع جائحة كورونا حتى ابتلى بأزمة روسيا وأوكرانيا التى أصابته بالوهن ليستقبل بعدها ضائقة أخرى تلوح فى الأفق، وهى الانقسام التجارى العالمى بين الشرق والغرب.

وأضاف: "مؤخرا خرجت مديرة صندوق النقد الدولى، لتعبر عن تخوفها من تضرر الاقتصاد العالمى جراء الانقسام الذى قد يفصل العالم إلى كتلتين تجاريتين إحداهما فى الشرق وهى الصين، والأخرى غربا وهى الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "الانقسام التجارى قد يكبد الاقتصاد العالمى خسائر تقدر بنحو 1.5% من إجمالى ناتجه المحلى ما يعادل تريليونا و400 مليار دولار، وفقا لتقديرات مديرة الصندوق".

واستطرد: "مديرة الصندوق أوضحت أن الدول فى آسيا مجهزة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية بفضل الاحتياطات النقدية الكبيرة فى إشارة إلى أن دول الغرب قد كون الأكثر تأثرا بسبب الانقسام".