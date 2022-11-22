زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب خليج كاليفورنيا بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن زلزالاً قوته 6.2 درجة، وقع قبالة ساحل باخا كاليفورنيا فى المكسيك، اليوم الثلاثاء. وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد نحو 30 كيلومتراً بين الغرب والجنوب الغربى من لاس بريساس فى باخا كاليفورنيا، وكان على عمق 19 كيلومتراً.

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