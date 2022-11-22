العالم اليوم - منصات التواصل غير متحمسة لاستنساخ تويتر.. ما الأسباب؟

انتم الان تتابعون خبر منصات التواصل غير متحمسة لاستنساخ تويتر.. ما الأسباب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 10:21 مساءً - دخل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مرحلة "غامضة"، منذ شرائه من قبل الملياردير الأميركي، إلون ماسك، وسط قلق بشأن مآله، في ظل التغييرات التي يريد الرجل الثري أن يحدثها، فيما يتزايد احتمال وقوع أعطاب ومشاكل تقنية.

وتساءل موقع "أكسيوس" حول الأسباب التي تجعلُ منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة غير متحمسة لطرح نسخة شبيهة بتويتر، من أجل سد أي فراغ محتمل.

وبحسب المصدر، فإن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى ليست في عجلة من أمرها إزاء طرح نسخة تشبه "تويتر"، رغم قول ماسك نفسه إن إفلاس الشركة أمرٌ غير مستبعد.

واشتكى عدد من مستخدمي تويتر، مؤخرا، من حدوث أعطال متكررة، فيما تذمروا من بطء استجابة الموقع لمشكلاتهم، في اضطراب عزاه الخبراء إلى تخلي الشركة عن نصف الموظفين الذين كانوا يشرفون على المحتوى.

وأشارت "أكسيوس" إلى عدد من الأسباب التي تجعل منصات التواصل في حالة من نفور من فكرة استنساخ "تويتر":

ترى عدة شركات أن استنساخ "تويتر" أمرٌ سهل للغاية من الناحية التقنية، لكنه يجلب الكثير من المشاكل القانونية والسياسية والجدلية، في حين لا يعد بالكثير من العائدات المالية، لأن السوق يركز على المحتوى الترفيهي في الوقت الحالي.

شركة "غوغل" منشغلة بمشاريع أخرى، إذ سبق لها أن طرحت منصات مثل "غوغل بلاس" و"غوغل بوز" و"ويف"، ولا تنوي القيام بخطوات إضافية.

تركز "غوغل" حاليا على على موقع "يوتيوب"، لا سيما منصة "يوتيوب شورتس" المعدة لتصفح الفيديو، وهي موضع رهان حتى تكون منافسة لـ"تيك توك".

لماذا لا يفتح تويتر شهية المستثمرين؟