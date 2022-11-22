اليونان : إنقاذ 430 مهاجرا من على متن سفينة تتعرض للغرق جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أنقذت طواقم خفر السواحل اليوناني نحو 430 مهاجرا من على متن سفينة في محنة جنوب جزيرة كريت، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء.

وأرسل ركاب السفينة إشارة استغاثة ليل الاثنين. وبمجرد استجابة رجال الإنقاذ، استغرقت مساعدة المهاجرين ساعات بسبب الرياح العاتية ونظرا لخطر الانقلاب الذى كانت تعرض له السفينة التي كان يستقلها المهاجرون .

ورافقت السفينة، سفينة من البحرية اليونانية وسفينتا صيد استجابتا أيضا إلى نداء الاستغاثة لترسو في باليوكورا جنوب غربي كريت. وأظهرت صور بثها التلفزيون اليوناني سفينة مكتظة بالركاب يكسوها الصدأ.

وأفادت التقارير إلى أن العديد من الركاب ينحدرون من باكستان وسوريا وأن العديد منهم من الأطفال.

ولا يعد استخدام مهربي البشر قوارب قديمة تستطيع الإبحار بالكاد لنقل المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط أمرا غير مألوف. وتتعرض هذه القوارب لمشاكل بصورة متكررة خلال العبور، حسبما ذكر مسؤولو خفر السواحل اليوناني.