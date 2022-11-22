واشنطن: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق بشأن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية البالستية، في أعقاب إعلان إيران أنها باشرت انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة فوردو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، خلال إيجاز صحفي في واشنطن: "سنتأكد من أن تكون جميع الخيارات متاحة للرئيس"، مضيفاً "بالتأكيد لم نغير وجهة نظرنا في أننا لن نسمح لإيران بامتلاك القدرة (لحيازة) السلاح النووي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلنت قناة "إس.إن.إن" الإيرانية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في موقع فوردو النووي، باستخدام أجهزة الطرد المركزي آي.آر6، رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يأمر طهران بالتعاون مع تحقيقاتها.