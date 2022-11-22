أزمة الطاقة والغذاء تلقى بظلالها على اجتماع وزراء خارجية المتوسط

جدة - نرمين السيد - وتكتسب نسخة هذا العام من اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد، والبالغ عددهم 42، أهمية استثنائية فى ظل تلك الأجواء الإقليمية والدولية وتداعيات الحرب الدائرة فى أوروبا - والتى تعد الأكبر منذ عام 1945 - على القطاعات الحيوية والضرورية.

كما يمثل اجتماع وزراء الخارجية ببرشلونة فرصة مهمة لتسليط الضوء على الضرورة الملحة لتعميق التكامل الإقليمى وتعزيز أطر دفع التعاون القائم بين دول ضفتى المتوسط شمالًا وجنوبًا خاصة فيما يتعلق بمجال الطاقة.

ويعد التكامل الإقليمى إحدى الحلول المهمة المطروحة على مائدة وزراء الخارجية، ولاسيما فى ضوء رغبة دول الشمال فى الاعتماد على دول الجنوب فى الطاقة خاصة المتجددة والنظيفة، وخلق سوق إقليمى من شأنه تسهيل تبادل الطاقة بين بلدان منطقتنا.

ويرى السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق - أن تلك الأزمة الناجمة عن الحرب الدائرة فى أوروبا أبرزت مدى اعتماد أوروبا على مصادر طاقة بعينها، منوهًا إلى أن حل تلك الأزمة قد يكون عبر توجه دول الشمال نحو دول جنوب المتوسط والتى، وفقًا للدراسات والأبحاث، إذا أحسنت الاستثمار فى قطاعات الطاقة الجديدة التى تمتلكها، فتستطيع توفير احتياجات الاتحاد الأوروبى فى هذا المجال الحيوى والضرورى.

ويسهم تحقيق التكامل الإقليمى بمنطقة المتوسط أيضًا فى عودة الاستقرار إلى الأمن الغذائى وتدفق سلاسل الإمدادات الغذائية، ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار التى أثرت على حياة المواطنين فى المنطقة الأورومتوسطية.

وبموازاة ذلك، تتصدر النزاعات والأزمات التى تحرم المنطقة من الاستقرار جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية، بالإضافة إلى التشجيع على جميع الخطوات التى تساهم فى خلق آفاق سياسية لتحقيق سلام عادل وشامل فى الشرق الأوسط.

ويبرز المنتدى الإقليمى جهود دفع العمل المشترك والشراكات لتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة الأورومتوسطية، بجانب استعراض ما تم إنجازه على أرض الواقع من تنمية وتعاون اقتصادى وتبادل ثقافى وتوافق بين دول المنطقة حول عدد من الملفات الهامة مثل المناخ والتعليم والبحث العلمى والتكامل الاقتصادى وكل مناحى التعاون التى تهم مواطنينا.

ويشهد المنتدى الإقليمى السابع كذلك اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى مع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبى؛ لبحث سياسة الجوار الجنوبى الجديدة، ومدى التقدم فى تنفيذ أولويتها وما يرتبط بها من برنامج استثمارى فى مشاريع البنية التحتية وغيرها، فضلًا عن الاستماع إلى المقترحات والرؤى والتقديرات المتعلقة بهذا البرنامج.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، يلتقى الشباب الأورومتوسطى، من المجتمعات المدنية بمختلف بلدان المنطقة، بمقر الاتحاد ببرشلونة، غدًا الأربعاء؛ لتقديم توصياتهم ومقترحاتهم إلى وزراء الخارجية بهدف تطوير حلول ملموسة لمشروع متوسطى أكثر شمولاً واستدامة وازدهارًا.

وبالتزامن مع المنتدى الإقليمى السنوى، يحتفى الاتحاد بالنسخة الثانية لـ"يوم المتوسط" عبر تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية التى من شأنها التذكير بهويتنا المتوسطية وتنوعنا الثقافى والتحديات المشتركة التى تواجهنا، وبوجود إرادة سياسية لتخطى المعوقات وتعزير التعاون وتعميق التفاهم المتبادل لتقوية الروابط بين ضفتى المتوسط.

ويترأس أعمال المنتدى الإقليمى السابع لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل.