العالم اليوم - تعليق التداول في بورصة السعودية غدا بعد الفوز على الأرجنتين

انتم الان تتابعون خبر تعليق التداول في بورصة السعودية غدا بعد الفوز على الأرجنتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - قال التلفزيون الرسمي السعودي إن البورصة ستعلق التداول غدا الأربعاء وفقا لتوجيهات ملكية على أن يستأنف يوم الخميس.

وتقرر أن يكون غدا الأربعاء عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص في المملكة بتوجيهات ملكية احتفالا بفوز المنتخب الوطني على الأرجنتين في منافسات كأس العالم الثلاثاء.

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا، بتخطيه نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر، المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ونجح المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات مرة واحدة في تاريخه عام 1994، حيث يسعى الأخضر لتكرار الإنجاز ذاته.