وزيرا خارجية اليمن ولوكسمبورج يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء على هامش المنتدى العالمى التاسع لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، المنعقد فى مدينة فاس بالمغرب، حيث استعرض بن مبارك تطورات الأوضاع فى اليمن وتداعيات التصعيد الحوثى واستهدافه للمنشآت النفطية على الأزمة الإنسانية الخانقة التى يعانى منها الشعب اليمنى. ونوه بن مبارك بالجهود التى تبذلها الحكومة الشرعية للحد من الاعتداءات الحوثية وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمى والدولى، مثمنا دعم لوكسمبورج لبلاده فى كافة المحافل الدولية، داعيا إلى تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية استنادا إلى قرارات السلطة الشرعية والمواثيق والقوانين الدولية. من جانبه، أعرب أسلبورن عن متابعته باهتمام بالغ الأزمة الإنسانية فى اليمن، مثمنا الجهود الحكومية المبذولة لعودة الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم بلاده لكافة الجهود الرامية إلى إحلال السلام.

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