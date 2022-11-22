ألمانيا تدعو إلى ضبط النفس والحفاظ على وقف إطلاق النار فى سوريا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور دينيس كوميتات المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأييد برلين لمخاوف المبعوث الخاص الأمم المتحدة لسوريا بخصوص التصعيد وتأثيره على المدنيين.





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