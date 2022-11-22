محلل اقتصادى: التعاملات الصينية تعتمد أولا على الغرب وليس الروس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رامى القليوبى، الاقتصادى بمعهد الاستشراق فى موسكو، إن التحالف الاقتصادى نسبى للغاية، وكل بلد تنطلق من مصلحتها الخاصة، فتعامل الصين اقتصاديا يعتمد على الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة فى المقام الأول لأن التبادل التجارى الصينى الروسى يصل إلى 200 مليون دولار، أما بين الصين والغرب فيصل إلى 2 تريليون دولار.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «المراقب» الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن شركة هواوى انسحبت من السوق الروسى خوفا من تراجع مكانتها فى الأسواق الغربية، وتواصل امداداتها عبر الاستيراد الموازى، وكذلك الحال مع حلفاء الصين مثل روسيا والهند الذين يؤكدون على حرصهم ودعمهم لكنهم ينطلقون بالدرجة الأولى من مصالحهم. وتابع الاقتصادى بمعهد الاستشراق فى موسكو، أن التجارة بين الدول تبنى على مفهوم التوسع والحجم، وكلما فتحت أسواق أكثر يتيح ذلك لكل دولة زيادة تنافسيتها، ونرى طوال الوقت أن الاقتصاد يأتى ليتدارك ما أفسدته السياسة.

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