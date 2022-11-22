توجيه ملكى.. غدا إجازة بالسعودية بمناسبة فوز المنتخب على الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن يكون غدا الأربعاء، إجازة لجميع الموظفين فى كافة قطاعات المملكة والطلبة والطالبات بمناسبة فوز المنتخب السعودى على المنتخب الأرجنتينى فى كأس العالم.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودى أمر بالموافقة على ما اقترحه ولى العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يكون غدا إجازة لجميع الموظفين فى كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات فى جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودى على المنتخب الأرجنتينى فى كأس العالم. وحقق المنتخب السعودى فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتينى المرشح للتتويج باللقب بهدفين مقابل هدف واحد فى افتتاح منافسات المجموعة الثالثة على ملعب لوسيل فى الدوحة. وقلب منتخب "الأخضر" السعودى تأخره أمام منتخب "التانجو" الأرجنتينى بهدف سجله النجم ليونيل ميسى من ركلة جزاء فى الدقيقة العاشرة، وسجل هدفين متتاليين فى الشوط الثانى عن طريق صالح الشهرى فى الدقيقة 49، وسالم الدوسرى الهدف الثانى فى الدقيقة 53.

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