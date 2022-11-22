بلينكن يؤكد استمرار دعم لبنان فى الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلاله

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى بيان أورده الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، إنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأخلص تمنياتى للشعب اللبنانى بعيد استقلاله".

وتابع:" إن اللبنانيين يشتهرون بثقافتهم الغنية والحيوية"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدرك المرونة خلال الـ 79 عاما الماضية فى مواجهة سلسلة من التحديات الخطيرة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف لجانب الشعب اللبنانى فى طموحه نحو مستقبل أفضل.

ويُحيى لبنان اليوم، العيد التاسع والسبعين للاستقلال بلا رئيس للجمهورية، حيث تغيبت الاحتفالات الرسمية،ما عدا بروتوكول تكريم رجال الاستقلال بأكاليل الزهور أمس باسم الجمهورية اللبنانية.