العالم اليوم - الحكومة البريطانية تقترض بأقل من المتوقع في أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر الحكومة البريطانية تقترض بأقل من المتوقع في أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 07:21 مساءً - أظهرت بيانات نُشرت الثلاثاء أن الحكومة البريطانية اقترضت بأقل من المتوقع في أكتوبر، رغم توقعات بتفاقم عجز الميزانية في الأشهر المقبلة في ظل تدابير دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن إجمالي صافي اقتراض القطاع العام سجل 13.549 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) الشهر الماضي.

وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى قراءة أعلى عند 22 مليار إسترليني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بتأثر الاقتراض بالمدفوعات الأولى لفاتورة الطاقة الحكومية لدعم المنازل وموردي الطاقة.

وتضمنت بيانات الثلاثاء قدرا متواضعا نسبيا عند 3.4 مليار جنيه إسترليني لبند الإعانات "الأخرى"، ما يعكس تقديرا مبدئيا لتدابير دعم فاتورة الطاقة.

وأوضح مكتب الإحصاء أن هذا الرقم لا يتضمن (خطة دعم فواتير الطاقة) للشركات، إذ أن التقديرات الخاصة بها ليست متاحة بعد.