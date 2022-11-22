عاجل- حريق بمحطة وقود فى الأردن.. وأنباء عن وقوع إصابات

جدة - نرمين السيد - قالت القناة الإخبارية، إنه أصيب 3 أشخاص إثر الحريق الذى اندلع بمحطة الوقود فى لواء الرمثا بمحافظة إربد، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم ونقلهم إلى مستشفى الرمثا الحكومى لتلقى العلاج اللازم.

وبحسب القناة الإخبارية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بسرعة قياسية ومنع انتشاره، مشيرة إلى أن سبب الحريق يعود إلى تطاير الشرر أثناء أعمال صيانة لكبينة الكازية.