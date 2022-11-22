أوكرانيا: قذيفة روسية تستهدف نقطةتوزيع مساعدات بمنطقة زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم منطقة زابوروجيا الأوكرانية أولكسندر ستاروخ، اليوم، أن قذيفة روسية استهدفت نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية داخل مدرسة بإحدى بلدات المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.





وقال ستاروخ فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، إن التنظيم الجيد فيما يتعلق بالبنية التحتية للمكان، والحرص على تجنب تكوين طوابير وتجمعات الناس، ووجود ملاجئ للحماية من القنابل، حال دون وقوع المزيد من الضحايا. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر، فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

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