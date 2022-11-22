خبير سياسى: التخاذل الأوروبى تجاه أوكرانيا السبب الرئيسى فى استمرار الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالنشرة الإخبارية بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن منطقة دونباس تشكل أهميمة استراتيجية ورمزية لروسيا التى رأت فيهما على مدى ثمانى سنوات رمزا لصمود أيديولوجيا العالم الروسى، وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم دخل سكلانها فى نزاع مسلح مع السلطة المركزية فى أوكرانيا مطالبين بالفدرلة واعتزموا إجراء استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

وتابع: "وقتها روسيا خافت من مزيد من العقوبات الغربية، ولم تلجأ للضم، وعلى مدى 8 سنوات تركوا أهل القرم يدافعون على العالم الروسى بأنفسهم، وبعد إجراءات الاستفتاءات ترى روسيا أنه أخيرا تحققت العدالة التاريخية، وأصبحت هذه المناطق جزءا من روسيا وأصبحت تشكل أهمية استراتيجية ورمزية لروسيا".

واستطرد: "انعدام الثقة مثلا بين الجانبين يوصلنا إلى تعطيل إقرار منطقة أمنية آمنة فى زابوريجيا، كما أنه لا يمكن وقف القصف بين الجانبين فى ظل حالة انعدام الثقة، لذلك لا يمكن نزع سلاح منطقة زابوريجيا، وهو ما يؤدى لاستمرار القصف بهذه المنطقة وتبادل الاتهامات".