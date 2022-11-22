الاحتلال الأمريكي يواصل نهبه للنفط السوري

الاحتلال الأمريكي يواصل نهبه للنفط السوريواصلت قوات الاحتلال الأمريكي نهبها للنفط السوري، حيث اخرجت اليوم الثلاثاء قافلة جديدة من الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية، ونقلتها باتجاه الأراضي العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة، القول: إن رتلاً مؤلفاً من 44 صهريجاً للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي يحتلها في الجزيرة السورية، غادر خلال الساعات الماضية محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا "قسد" على أغلب حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، حيث كثفت خلال الأيام الماضية من سرقة موارد القمح والنفط وأخرجتها عبر المعابر الحدودية غير الشرعية التي أقامها الاحتلال مع العراق.