الاحتلال الأمريكي يواصل نهبه للنفط السوري
واصلت قوات الاحتلال الأمريكي نهبها للنفط السوري، حيث اخرجت اليوم الثلاثاء قافلة جديدة من الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية، ونقلتها باتجاه الأراضي العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية من منطقة اليعربية بريف الحسكة، القول: إن رتلاً مؤلفاً من 44 صهريجاً للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي يحتلها في الجزيرة السورية، غادر خلال الساعات الماضية محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي.
وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع ميليشيا "قسد" على أغلب حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، حيث كثفت خلال الأيام الماضية من سرقة موارد القمح والنفط وأخرجتها عبر المعابر الحدودية غير الشرعية التي أقامها الاحتلال مع العراق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال الأمريكي يواصل نهبه للنفط السوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.