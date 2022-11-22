الرئيس الصينى يوجه ببذل جهود شاملة لإنقاذ جرحى حريق اندلع فى مصنع

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الثلاثاء، ببذل جهود شاملة لإنقاذ الجرحى وعلاجهم، بعد اندلاع حريق فى مصنع بمقاطعة خنان بوسط الصين أسفر عن مقتل العشرات، وشدد على وضع حياة الناس فى المقام الأول.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن الرئيس الصينى أصدر تعليماته فور وقوع الحريق، الذى اندلع أمس الاثنين فى مصنع تابع لشركة تجارة بمدينة أنيانج، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة اثنين آخرين.

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