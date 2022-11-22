رؤساء وزراء مجموعة «فيشجراد» يجتمعون لمناقشة قضايا مشتركة

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الحكومة بالتشيك - وفقًا لراديو "براغ الدولى" اليوم الثلاثاء- أن رئيس الوزراء بيتر فيالا، سيناقش مع نظرائه الأربعة بـ"كوشيتسه" فى سلوفاكيا قضايا أمن الطاقة والأزمة فى أوكرانيا وعدد من التحديات الحالية من بينها الهجرة.
ويعد الاجتماع هو الأول على مستوى رؤساء الحكومات الذى يعقد خلال رئاسة سلوفاكيا للمجموعة، وتستمر رئاستها حتى يوليو المقبل ثم تتسلمها التشيك لمدة 12 شهرًا.
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