العالم اليوم - بالصور.. هكذا احتفل ولي العهد السعودي بفوز "الأخضر"

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. هكذا احتفل ولي العهد السعودي بفوز "الأخضر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 05:20 مساءً - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وهو يحتفل بفوز "الأخضر" على منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ميسي.

وفي إحدى الصور، التي نشرها الأمير سعود بن سلمان على حسابه بانستغرام، يحتفل ولي العهد السعودي بفوزه منتخب بلاده، وهو يحتضن أحد مرافقيه.

وأظهرت صورة أخرى ولي العهد السعودي وهو يقوم بسجدة شكر بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

وعلى حسابه بتويتر غرد الأمير سعود بن سلمان مهنئا: "ألف مبروك مولاي خادم الحرمين الشريفين ألف مبروك سمو سيدي ولي العهد حفظهم الله ألف مبروك للوطن".

يوم الثلاثاء، فجر المنتخب السعودي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ نهائيات كأس العالم بفوزه التاريخي على منتخب الارجنتين ونجمه الخارق ليونيل ميسي 2-1 الثلاثاء على استاد لوسيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المونديال.