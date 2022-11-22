أمريكا تعزى إندونيسيا فى ضحايا «زلزال جاوة»

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نحن نقف إلى جانب شعب إندونيسيا ونرسل تعازينا القلبية إلى المجتمعات المتضررة خلال هذا الوقت العصيب". وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر الجزيرة الإندونيسية أمس الإثنين، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

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