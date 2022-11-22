العالم اليوم - هشام عز العرب يستقيل من "المركزي" بعد عودته للتجاري الدولي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - قال المصرفي المصري البارز، هشام عزب العرب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج"، إنه استقال من منصبه كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري، منعا لتضارب المصالح بعد عودته للبنك التجاري الدولي.

وكان البنك التجاري الدولي، أعلن في بيان للبورصة، الثلاثاء، عن عودة هشام عزب العرب، من جديد إلى البنك، كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي من ذوي الخبرة، وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة وموافقة البنك المركزي المصري.

وأوضح عز العرب أنه لم يعد من المناسب أن يستمر في البنك المركزي عقب عودته للعمل في البنك التجاري الدولي.

وعن إمكانية عودته لمنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، قال إنه يعمل حاليا على مساعدة البنك من خلال دوره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

كان عز العرب، قد ترك منصبه في التجاري الدولي كعضو منتدب بعد 18 عاما في أكتوبر 2020 بعد قرار البنك المركزي بتنحيته من منصبه.

والبنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، وللمستثمرين الأجانب حيازات كبيرة فيه، وهشام عز العرب، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك منذ 2002 و2020 من كبار المصرفيين في البلاد ويحظى بشهرة واسعة في عالم المال في الشرق الأوسط.

يذكر أن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، كان قد قرر تعيين هشام عز العرب، ومحمد نجيب، مستشارين له.