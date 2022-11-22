العالم اليوم - ماذا قال "الخضر" و"مدرب الأحلام" بعد الفوز على الأرجنتين؟

انتم الان تتابعون خبر ماذا قال "الخضر" و"مدرب الأحلام" بعد الفوز على الأرجنتين؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - بعد النصر الصاعق الذي حققه منتخب السعودية أمام الأرجنتين، في الجولة الأولى من منافسات المجوعة الثالثة ضمن مونديال قطر 2022، توالت التصريحات من لاعبين بـ"الأخضر"، ومدربهم الفرنسي هيرفيه رونار، ليعبروا عن فرحتهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال صالح الشهري، صاحب هدف السعودية الأول، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "كنا واثقين كثيرا بأنفسنا وأثبتنا أننا على مستوى التحدي. كمهاجم، ترغب أن تسجل في كل مباراة. أي إنسان إذا عمل على تحقيق هدفه لا يمكن لأي شيء أن يوقفه".

وأعرب نجم منتخب السعودية عن طموح الفريق في "الوصول إلى دور الـ16"، مضيفا: "هذه الخطوة الأولى. أنبّه أنه يبقى أمامنا خوض مباراتين. بعد هذا الفوز حرام ألا نتأهل".

وبدوره، أكد قلب دفاع السعودية، سعود عبد الحميد، على المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، قائلا: "تعبنا 3 سنوات والحمد لله فزنا اليوم على المرشح الأول للفوز بكأس العالم".

وتابع: "أن تلعب ضد الأرجنتين، وأفضل لاعب في العالم، يعطيك دافعا قويا لأن تتأهل، وبإذن الله هذا الأمر سيكون موجودا. سنفرح اليوم وننسى غدا، لنفكر بالمباراة المقبلة".

من جانبه، أعرب مدافع المنتخب السعودي، عبد الإله المالكي، عن سعادته بالإنجاز، بالقول: "الوحوش، الرجال، الأبطال. كل الكلمات للفريق كله وليس للاعب أو لاعبين، للطاقم، والإداريين، والجمهور".

وأضاف: "كل شيء كان محفزا من أجل الفوز. تبقى لنا مباراتان نهائيتان سنلعبهما بشكل أقوى من هذه. كنا في الموعد. لدينا مدرب مجنون حفزنا بين الشوطين، وقال لنا كلمات جعلتنا نرغب بأكل العشب (اندفاعا)".

"مدرب الأحلام"

ونال مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفيه رونار، إعجاب محبي الكرة حول العالم، بفضل الأداء المبهر الذي قدمه السعوديون تحت إشرافه.

وتعليقا على المباراة، قال رونار: "كانوا يرغبون بتقديم أفضل ما لديهم في المونديال الأخير لليونيل ميسي. هذه هي الرياضة. يمكن أن تلعب هذه المباراة 10 مرات ولا تحقق النصر سوى في مباراة واحدة. كنا نستحق الفوز".

وتابع: "للأسف في الشوط الاول، لم يضغط مهاجمونا على المدافعين، لكن في الثاني قدموا أداء أفضل وصنعوا الفارق".