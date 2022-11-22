تونس: 1055 مرشحا بالقائمة النهائية للانتتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بعد البت فى كافة الطعون أمام الجهات القضائية، ليصل العدد الإجمالى 1055 مرشحا.





وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلى المنصرى - فى تصريح - إن العدد النهائى للمرشحين بلغ 1055 مرشحا بعد انسحاب خمسة مرشحين، والحكم بعودة مرشحين اثنين للسباق الانتخابى من قبل المحكمة الإدارية.

وأضاف المنصرى أن كل مرشح مطالب حاليا بفتح حساب بنكى أو بريدى يقوم من خلاله بالإنفاق على حملته الإنتخابية بكل شفافية، موضحا أن المساعدات العينية التى سمح بها القانون الانتخابى يتم تقييمها وتقدير قيمتها المالية بعد إبلاغ الهيئة بكافة الجوانب الدعائية التى يعتزم المرشح استخدامها.

وأشار إلى أن الهيئة خصصت 1100 موظف لمراقبة الحملات الانتخابية، والتأكد من التزام المرشحين بالضوابط التى أقرتها الهيئة، وذلك بمعدل 7 مراقبين بكل دائرة انتخابية، مع تزويدهم بالوسائل المادية واللوجستية اللازمة لأداء مهامهم على أكمل وجه، لافتا إلى أنه من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء، الحملة الانتخابية بالخارج وتنتهى فى 13 ديسمبر المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية فى الداخل يوم الجمعة المقبل وحتى 15 ديسمبر.