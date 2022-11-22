بوتين: منفتحون على التعاون مع الشركاء الراغبين فى العمل مع روسيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة بوتين فى مراسم رفع العلم الروسى على كاسحة الجليد النووية "أورال" وإطلاق كاسحة "ياقوتيا" فى سان بطرسبرج، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس". وشدد بوتين على أهمية تطور بلاده فى مجال صناعة السفن وتعزيز موقع روسيا كدولة عظمى فى تصنيع كاسحات الجليد، لافتا إلى أن المشروع تكمن أهميته فى تعزيز الملاحة البحرية فى الممر الشمالى الذى سيساعد فى تعزيز قدرات روسيا اللوجيستية وخاصة فى جنوب شرق آسيا. وأوضح أن تنفيذ تلك المشروعات تزيد من قدرات روسيا بشأن الأسطول النووى لكاسحات الجليد باستخدام التصميمات والمعدات الروسية وذلك لزيادة إمكاناتها وتعزيز ريادتها لتصبح ذات مستوى عال من التقنية ضمن خططها لتطوير البنية التحتية البحرية.

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