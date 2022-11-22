الجامعة العربية: لن نقف مكتوفى الأيدى أمام الوضع الكارثى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع مشترك بين الجامعة والأمم المتحدة يوم 6 ديسمبر المقبل على مستوى كبار المسؤولين، لدعم الصومال فى مواجهة أزمتى الجفاف والمجاعة، بمشاركة جميع المنظمات الدولية والأهلية العاملة على أرض الصومال.





وقال السفير حسام زكى، خلال مؤتمر صحفى، عقده بمقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، إن الصومال يعانى أزمة جفاف حادة هى الأسوأ منذ عدة عقود، مشيرا إلى أن الوضع فى غاية الصعوبة فى ظل ندرة فى الأمطار منذ 5 سنوات، وموضحا أن 7.8 مليون شخص "نصف الشعب الصومالى تقريبا" يعيشون فى أزمة جفاف حادة، فضلا عن نزوح نحو مليون شخص بحثا عن الغذاء، متابعا: "الوضع فى الصومال كارثى، ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام استمراره".

وأوضح أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، استبق المؤتمر بإجراء مباحثات عديدة فى الصومال والتقى مع الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود ومبعوثه، كما أرسل عدة رسائل إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" وعدد من المنظمات الدولية الأخرى منذ شهر يوليو الماضى، بهدف تنسيق خطط العمل بين المنظمات الدولية والإقليمية التى تعمل فى الصومال لمواجهة الوضع الغذائى الكارثى.

وأكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الهدف من المؤتمر هو تنسيق الجهود بين الجامعة العربية والأمم المتحدة وبحث كيفية تطوير الآليات التى ستساعد الصومال على مواجهة "الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية".

وأشار إلى أنه سيتم العمل خلال المؤتمر على مسارين، الأول قصير الأجل يسعى لتلبية الاحتياجات الطارئة للصوماليين من مواد غذائية وصحية، والثانى متوسط وطويل الأجل ويتطلب مساعدة الصوماليين على مواجهة الوضع والصمود والتكيف إزاء الكوارث البيئية وإصلاح أوضاعهم المعيشية الصعبة وحماية مواردهم الطبيعية من خلال المشاريع القائمة بالفعل أو الجديدة التى ستُطرح خلال المؤتمر.

كما أوضح زكى، أن هناك أربع خطط سيتم طرحها على الاجتماع المشترك، الأولى خطة استجابة إنسانية لعام 2022 تتضمن المياه والأمن الغذائى والصحة والصرف الصحى مع التركيز على الفئات المهمشة لأنها الأكثر عرضة لخطر الوفاة، والثانية مواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائى فى 74 مقاطعة إدارية على الأرض، لتقليل عدد الوفيات والمرض والمساعدة فى برامج تجميع المياه والبنية التحتية للمياه، والخطة الثالثة مشروع استجابة عاجلة لدعم المتأثرين بالجفاف مقدم من المنظمة العربية للتنمية الزراعية للمزارعين ومربى الماشية، والرابعة مختصة ببرامج التعاون المشترك بين الصومال والمنظمات العربية فى مجالات الزراعة ومكافحة التصحر وتوفير البذور والتقاوى.

كما قال، إن الاجتماع المشترك "ليس مؤتمر تعهدات، ولا لجلب إعانات، بل هو مؤتمر لتنسيق الجهود بين المنظومة الإقليمية التى تقودها الجامعة العربية والمنظومة الدولية التى تقودها الأمم المتحدة، لإيجاد أفضل الطرق لمساعدة الصومال"، مضيفا: "نقوم بدورنا كمنظمة إقليمية، وسيتم الاتفاق على الآليات، وهدفنا مواجهة الأزمة الغذائية الطاحنة التى يواجهها الصومال".