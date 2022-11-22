العالم اليوم - حارس منتخب السعودية يحصد إعجابا واسعا في "ملحمة الأرجنتين"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - حظي حارس منتخب السعودية لكرة القدم، محمد العويس، بإعجاب وثناء واسعين، يوم الثلاثاء، بعدما قدم أداء وُصف بالبطولي في مباراة "الأخضر مع الأرجنتين، في إطار منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، صورا لعدد من اللحظات التي كان فيها محمد العويس حاسما بتدخله، وحرمان لاعبي الأرجنتين من التسجيل على الأخضر.

وساعد حارس المرمى، منتخب الأخضر، على الاحتفاظ بالتقدم الثمين، كما صد كرة كادت أن تقلب الموازين وتحقق التعادل، في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وقال المشيدون بالعويس، إن أداء الحارس كان مشرفا، بالنظر إلى قوة الخصم الأرجنتيني الذي يعد من أبين أقوى المنتخبات في العالم.

وبما أن الحارس كان يرتدي بذلة صفراء، فقد انتشرت أيضا عبارات الإشادة بـ"الأصفر"، على منوال "الأخضر".

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف منتخب الأرجنتين الأول، في وقت مبكر من المباراة، ثم حقق المنتخب السعودي التعادل في الثامنة والأربعين، وبعد ذلك، جاء هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والخمسين.